Bakanlık kimliklendirilen evcil hayvan sayısını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipli hayvanların dijital kimliklendirilmesine yönelik açıklamada bulundu. 1 Ocak'tan itibaren toplamda 1 milyon 101 bin 557 evcil hayvanın kimliklendirildiğinin belirtildiği açıklamada, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sahiplerinin sorumlu olacağı ve hayvanları terk edemeyecekleri aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirmeleri ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Evcil hayvan sahipleri, 0-6 aylık hayvanlarını takip eden süreçte de kimliklendirebilecekler.

Para cezası

Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerince uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçiple kaydedilecek.

Evcil hayvan sahiplerinin yıl sonuna kadar il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine "beyanname" ile müracaat etmeleri halinde mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Hayvan sahiplerince il/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecek.

Mikroçiple kayıt altına alınacak

Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleriyle (mikroçip okuyucular) yapılacak. Mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilecek. Müdürlüklerce idari para cezası uygulandıktan sonra hayvanlar mikroçiple kayıt altına alınacak.

Tüm aşılar kayıt altına alınacak

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgilerinin yanı sıra aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydedilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

Hayvanların sokağa terk edilmesi durumunda ise çip vasıtasıyla hayvanın kime ait olduğu el terminaliyle tespit edilebilecek.

PETVET'te hayvanlar kayıp olarak işaretlenecek

Ev hayvanlarının kaybolması halinde durumun 7 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. PETVET'te hayvanlar kayıp olarak işaretlenerek sistemi kullanan bütün kullanıcılar tarafından görülmesi sağlanacak ve hayvan bulunduğunda sahibine ulaşılabilecek.

Terk edilmiş ya da kaybolmuş ev hayvanının daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve hayvanını teslim alması için 72 saat süre tanınacak. Sokakta ev hayvanı bulan kişi en yakın il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuracak, böylece hayvanın kime ait olduğunun tespiti yapılacak.

Terk eden kişiye ceza

Bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenilmeyen terk edilmiş ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yıldan itibaren 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.

Sahipli ev hayvanlarının ölümü 30 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilecek ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşürülmeleri sağlanacak.

Sahibi değişen hayvanlar ve pasaport uygulaması

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için hayvanın yeni sahibi "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuracak, veri tabanı ve pasaporta sahip değişikliği işlenecek.

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydının yapılmış olması gerekecek. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması zorunlu tutulacak. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacak. Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüğüne bildirimde bulunulacak. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebilecek. (AA)