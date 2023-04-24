Bakanlık istedi, mahkeme Sadullah Alagöz'le ilgili haberlere erişim engeli getirdi

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu yayımladıkları 'SS' kitabında Ankara'da sahibi olduğu kafede bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğraflarını ortaya çıkarmıştı.

Alagöz'ün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı makamında ziyaret ettiği, ayrıca bakanlıkla çeşitli projeler yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin daha önce bazı haberlere Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebiyle erişim engeli getirilmişti.

Bu kez erişim engeli talebi doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, bakanlık vekili Avukat İsmail Doğukan Bölükoğlu'nun başvurusu üzerine, Sadullah Alagöz'le ilgili bir dizi habere erişim engeli getirdi. Mahkemenin soL'da da yer verdiğimiz Sadullah Alagöz'le ilgili haberlere erişim engeli kararında, talep edenin "kişilik haklarının ihlal edildiği" öne sürüldü.