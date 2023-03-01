Bakanlık halen enkaz altından çıkarılan çocukların hepsinin kimliğini tespit edemiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz bin 911 çocuktan bin 543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan bin 911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.

Açıklamada, çocuklardan bin 830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81 çocuğun kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.