Bakanlık haftalık tabloyu açıkladı: Vaka sayısında büyük artış

Türkiye'nin haftalık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişinin test sonucu pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

Bakanlığın yayımladığı tablo şöyle: