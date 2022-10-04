Bakanlık duyurdu: Onur Şener cinayetinde tutuklananlar görevlerinden uzaklaştırıldı

Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında önceki gece bürokrat oldukları öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’i öldürmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalıştıkları öğrenilen katil zanlıları tutuklandı.

Bakanlıktan konuya dair açıklama geldi. Açıklamanın tamamı şöyle: “Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır. İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır.”