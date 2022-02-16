Bakanlık duyurdu: Bugün koronavirüsten 271 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Günlük Covid-19 Tablosu'na göre bugün Türkiye'de 271 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık yeni vaka sayısını 94 bin 176 olarak açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 463 bin 241, iyileşen sayısı 104 bin 409 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı" dedi.