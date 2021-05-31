Bakanlık, Boğaz’da salgın önlemlerinin hiçe sayıldığı fasılla fetih kutladı

Koronavirüs salgınına ve kısıtlamalara rağmen Bakanlık, İstanbul’un Fethi’ni Valide Sultan Gemisi’nde fasıllı eğlence ile kutladı.

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı fetih kutlaması fasıl havasında geçerken, yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kuralları da hiçe sayıldı.

Salgın kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılanlar tarafından paylaşılırken o video sosyal medyada tepkiyle karşılandı.