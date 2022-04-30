Bakanlık açıklaması: Koronavirüsten 11 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte bin 772 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

11 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 147 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanlığı verileri

Haber

Borcu nedeniyle elektriği kesilen yurttaş: 'Çocuklarımın aç kaldığı zamanlar oluyor'