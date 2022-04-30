Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte bin 772 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
11 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 147 olarak bildirildi.
Sağlık Bakanlığı verileri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: Koronavirüsten 11 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte bin 772 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
11 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 147 olarak bildirildi.
Sağlık Bakanlığı verileri