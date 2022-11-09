Bakanlık açıklaması: İki haftada 22 bin 887 vaka, 64 ölüm

Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.
Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.
İki haftada iyileşen Covid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.
Bakanlığın yayınladığı veri tablosu