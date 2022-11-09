Bakanlık açıklaması: İki haftada 22 bin 887 vaka, 64 ölüm

Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.

İki haftada iyileşen Covid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.