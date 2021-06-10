Bakanlık açıklaması: 96 ölüm, 6 bin 408 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat 96 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 6 bin 408 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugünkü test sayısı 223 bin 320, yeni hasta sayısı 563, bugün iyileşenlerin sayısı 6 bin 895 oldu.

Ağır hasta sayısı 1009 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de salgının başından bugüne Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 524 oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 98'e ulaştı.