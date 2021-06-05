Bakanlık açıklaması: 92 ölüm, 6 bin 126 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı ise 6 bin 126 oldu.

Bakanlık bugünkü test sayısını 216 bin 156, yeni hasta sayısını 542, bugün iyileşen sayısını ise 7 bin 161 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 salgınında toplam ölüm sayısı 48 bin 68'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısı ise bin 147 olarak açıklandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da bugün saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.