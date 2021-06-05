Bakanlık açıklaması: 92 ölüm, 6 bin 126 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüsten günlük ölüm sayısı 92 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı ise 6 bin 126 oldu.

Bakanlık bugünkü test sayısını 216 bin 156, yeni hasta sayısını 542, bugün iyileşen sayısını ise 7 bin 161 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 salgınında toplam ölüm sayısı 48 bin 68'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısı ise bin 147 olarak açıklandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da bugün saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.

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