Bakanlık açıklaması: 91 ölüm, 5 bin 647 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat 91 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 5 bin 647 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugünkü test sayısı 218 bin 164, yeni hasta sayısı 495, bugün iyileşenlerin sayısı 6 bin 576 oldu.

Ağır hasta sayısı 1060 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de salgının başından bugüne Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 255 oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 293 bin 627'ye ulaştı.