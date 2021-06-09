Bakanlık açıklaması: 87 ölüm, 6 bin 454 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat 87 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 6 bin 454 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugünkü test sayısı 224 bin 193, yeni hasta sayısı 558, bugün iyileşenlerin sayısı 6 bin 647 oldu.

Ağır hasta sayısı 1018 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de salgının başından bugüne Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 428 oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 306 bin 690'a ulaştı.