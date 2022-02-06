Bakanlık açıklaması: 87 bin 934 yeni vaka, 201 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 201 kişi yaşamını yitirdi, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık bugün yapılan test sayısını 412 bin 352, bugün iyileşen sayısını 76 bin 552 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" dedi.