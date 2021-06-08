Bakanlık açıklaması: 86 ölüm, 6 bin 609 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat 86 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 6 bin 609 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugünkü test sayısı 225 bin 527, yeni hasta sayısı 557, bugün iyileşenlerin sayısı 5 bin 836 oldu.

Ağır hasta sayısı 1044 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de salgının başından bugüne Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 341 oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 300 bin 236'ya ulaştı.