Bakanlık açıklaması: 84 ölüm, 5 bin 955 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 84 oldu, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 886 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 223 bin 846 oldu. Yeni hasta sayısı ise 532 olarak duyuruldu. Bakanlık bugün 4 bin 186 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre salgının başından beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 879'a , toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.