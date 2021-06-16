Bakanlık açıklaması: 71 ölüm, 6 bin 221 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 71 oldu, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 881 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 227 bin 163 oldu. Yeni hasta sayısı ise 548 olarak duyuruldu. Bakanlık bugün 4 bin 632 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre salgının başından beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 950'ye , toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.