Bakanlık açıklaması: 66 ölüm, 7 bin 680 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de, son 24 saatte 66 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 233 bin 946 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 olarak duyuruldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33.38 olarak gerçekleşti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.