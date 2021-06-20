Bakanlık açıklaması: 63 ölüm, 5 bin 91 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 213 bin 297, yeni hasta sayısını 409, bugün iyileşenlerin sayısını 4 bin 219 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 813 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 185'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 oldu.