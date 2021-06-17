Bakanlık açıklaması: 62 ölüm, 5 bin 904 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 860 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 225 bin 64 oldu. Yeni hasta sayısı ise 509 olarak duyuruldu. Bakanlık bugün 4 bin 143 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre salgının başından beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 12'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.