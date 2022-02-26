Bakanlık açıklaması: 61 bin 764 yeni vaka, 221 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 885 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzde 85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" dedi.