Bakanlık açıklaması: 59 ölüm, 5 bin 575 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 59 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 224 bin 128, yeni hasta sayısını 497, bugün iyileşenlerin sayısını 4 bin 427 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 856 oldu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 224 bin 224 oldu.