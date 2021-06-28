Bakanlık açıklaması: 58 ölüm, 5 bin 283 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 634'e yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 58 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 525, yeni hasta sayısını 431, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 327 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 751 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 634'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 280 bin 558 oldu.

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