Bakanlık açıklaması: 58 ölüm, 5 bin 283 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 58 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 525, yeni hasta sayısını 431, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 327 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 751 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 634'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 280 bin 558 oldu.