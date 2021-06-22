Bakanlık açıklaması: 57 ölüm, 6 bin 143 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 238, yeni hasta sayısını 565, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 214 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 791 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 293'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'ya yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.