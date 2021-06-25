Bakanlık açıklaması: 56 ölüm, 5 bin 630 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 473'e yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 56 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 222 bin 936, yeni hasta sayısını 477, bugün iyileşenlerin sayısını 7 bin 184 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 737 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.

Bu haftaki erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63,3 olarak açıklandı.

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