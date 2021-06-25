Bakanlık açıklaması: 56 ölüm, 5 bin 630 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 56 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 222 bin 936, yeni hasta sayısını 477, bugün iyileşenlerin sayısını 7 bin 184 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 737 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.

Bu haftaki erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63,3 olarak açıklandı.