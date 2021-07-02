Bakanlık açıklaması: 55 ölüm, 4 bin 891 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 55 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 782, yeni hasta sayısını 461, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 352 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 697 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 829'a'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 oldu.