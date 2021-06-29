Bakanlık açıklaması: 53 ölüm, 5 bin 846 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 53 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 229 bin 846, yeni hasta sayısını 510, bugün iyileşenlerin sayısını 6 bin 536 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 730 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 287 bin 94 oldu.