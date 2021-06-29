Bakanlık açıklaması: 53 ölüm, 5 bin 846 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 687'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 53 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 229 bin 846, yeni hasta sayısını 510, bugün iyileşenlerin sayısını 6 bin 536 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 730 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 287 bin 94 oldu.