Bakanlık açıklaması: 53 ölüm, 5 bin 12 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 53 oldu, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 952 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 214 bin 957 oldu. Yeni hasta sayısı ise 454 olarak duyuruldu. Bakanlık bugün 4 bin 194 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre salgının başından beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 721'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi.