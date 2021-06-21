Bakanlık açıklaması: 51 ölüm, 5 bin 294 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 51 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 221 bin 52, yeni hasta sayısını 429, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 93 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 808 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 236'ya, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 593'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 237 bin 731 oldu.