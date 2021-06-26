Bakanlık açıklaması: 51 ölüm, 5 bin 266 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 51 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 222 bin 561, yeni hasta sayısını 470, bugün iyileşenlerin sayısını 7 bin 402 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 733 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 269 bin 294 oldu.