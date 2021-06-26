Bakanlık açıklaması: 51 ölüm, 5 bin 266 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 524'e yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 51 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 222 bin 561, yeni hasta sayısını 470, bugün iyileşenlerin sayısını 7 bin 402 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 733 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 269 bin 294 oldu.

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