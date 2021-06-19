Bakanlık açıklaması: 5 bin 480 yeni vaka, 51 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 51 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 215 bin 496, yeni "hasta" sayısını 494, bugün iyileşenlerin sayısını 4 bin 195 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 829 oldu.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 122'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 228 bin 419 oldu.