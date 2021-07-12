Bakanlık açıklaması: 49 ölüm, 5 bin 404 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük Covid-19 tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 49 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 5 bin 404 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 227 bin 273, bugün iyileşen sayısını 5 bin 506 olarak duyurdu.

Tabloda en az bir doz koronavirüs aşısı olanların 18 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 61,16, ikinci doz ortalaması ise yüzde 28,26 olarak açıklandı.

Tabloya göre nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan kentlere Muğla, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından Edirne de eklendi.