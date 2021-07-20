Bakanlık açıklaması: 46 ölüm, 8 bin 780 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre ülkede son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 46 oldu. Yeni vaka sayısı ise 8 bin 780 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 198 bin 537 test yapıldı, 4 bin 561 kişi iyileşti.

En az bir doz Covid-19 aşısı olmuş kişilerin 18 yaş üstü ve üstü nüfusa oranı yüzde 62,89 oldu. Tabloya göre ikinci doz ortalaması ise yüzde 34,06 oldu. İkinci doz aşıyı olanların sayısı tabloda 21 milyon 139 bin 283 olarak belirtildi.