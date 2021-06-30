Bakanlık açıklaması: 45 ölüm, 5 bin 496 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 228 bin 163, yeni hasta sayısını 522, bugün iyileşenlerin sayısını 7 bin 191 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 727 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 732'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 294 bin 285 oldu.