Bakanlık açıklaması: 42 ölüm, 5 bin 288 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 225 bin 537, yeni hasta sayısını 462, bugün iyileşenlerin sayısını 6 bin 219 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 706 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 774'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 300 bin 504 oldu.