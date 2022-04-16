Bakanlık açıklaması: 4 bin 86 yeni vaka, 19 ölüm

Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 86 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

19 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 13 bin 561 olarak bildirildi.

Bakanlığın veri tablosu

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