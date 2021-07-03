Bakanlık açıklaması: 4 bin 537 yeni vaka, 45 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 218 bin 924, yeni hasta sayısını 478, bugün iyileşenlerin sayısını 4 bin 913 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 702 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 874'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 310 bin 769 oldu.