Bakanlık açıklaması: 4 bin 425 yeni vaka, 18 ölüm

Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

18 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 14 bin 493 olarak bildirildi.

Bakanlığın veri tablosu

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