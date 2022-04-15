Bakanlık açıklaması: 4 bin 425 yeni vaka, 18 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

18 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 14 bin 493 olarak bildirildi.