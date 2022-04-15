Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
18 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İyileşen hasta sayısı ise 14 bin 493 olarak bildirildi.
Bakanlığın veri tablosu
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 4 bin 425 yeni vaka, 18 ölüm
Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
18 yurttaş da koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İyileşen hasta sayısı ise 14 bin 493 olarak bildirildi.
Bakanlığın veri tablosu