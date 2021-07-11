Bakanlık açıklaması: 37 ölüm, 5 bin 261 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük Covid-19 tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 37 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 5 bin 261 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 222 bin 68, bugün iyileşen sayısını 5 bin 242 olarak duyurdu.

Tabloda en az bir doz koronavirüs aşısı olanların 18 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 60,74, ikinci doz ortalaması ise yüzde 27,63 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.