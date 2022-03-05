Bakanlık açıklaması: 32 bin 389 yeni vaka, 174 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu bugün internet sitesinden paylaştı. Tabloya göre ülkede son 24 saatte 174 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 353 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 57 bin 589 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi.

Bakanlığın veri tablosu

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