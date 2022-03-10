Bakanlık açıklaması: 29 bin 492 yeni vaka, 140 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın veri tablosuna göre son 24 saatte 140 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği belirlenirken 29 bin 492 yeni vaka bildirilildi.

Bir günde toplam 358 bin 846 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 62 bin 245 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 183 bin 69’a yükseldi.