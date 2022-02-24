Bakanlık açıklaması: 281 ölüm, 79 bin 708 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 281 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklanan verilere göre, son 24 saat içerisinde yapılan 455 bin 201 testten 79 bin 708’i pozitif çıktı.