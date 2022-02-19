Bakanlık açıklaması: 278 ölüm, 80 bin 454 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 278 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 462 bin 252 test yapıldı, 80 bin 454 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" paylaşımını yaptı.