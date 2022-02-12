Bakanlık açıklaması: 272 ölüm, 86 bin 193 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 272 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 448 bin 347 test yapıldı, 86 bin 193 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" paylaşımını yaptı.