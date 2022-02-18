Bakanlık açıklaması: 264 ölüm, 87 bin 411 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 264 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 463 bin 855 test yapıldı, 87 bin 411 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" paylaşımını yaptı.