Bakanlık açıklaması: 258 ölüm, 92 bin 406 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 258 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 465 bin 563 test yapıldı, 92 bin 406 kişinin test sonucu pozitif çıktı.