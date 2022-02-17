Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 258 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tabloya göre son 24 saatte 465 bin 563 test yapıldı, 92 bin 406 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
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Bakanlık açıklaması: 258 ölüm, 92 bin 406 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 258 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tabloya göre son 24 saatte 465 bin 563 test yapıldı, 92 bin 406 kişinin test sonucu pozitif çıktı.