Bakanlık açıklaması: 236 ölüm, 96 bin 514 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre ülkede son 24 saatte 236 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 96 bin 514 olarak açıklandı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 432 bin 131, iyileşen sayısı 83 bin 274 olarak bildirildi.

Koca: Kendinizi korumaya çalışın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." dedi.