Bakanlık açıklaması: 231 ölüm, 8 bin 697 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 231 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 8 bin 697 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 216 bin 658, yeni "hasta" sayısını 846, bugün iyileşen sayısını 14 bin 472 olarak duyurdu. Ağır hasta sayısı ise 1876 olarak açıklandı.Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 71'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tablonun ardından sosyal medya hesabından "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz, bu güce güvenin" diye yazdı.