Bakanlık açıklaması: 2 bin 654 yeni vaka, 16 ölü

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten dolayı 16 ölüm meydana geldiğini, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı veri tablosu