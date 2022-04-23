Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten dolayı 16 ölüm meydana geldiğini, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 2 bin 654 yeni vaka, 16 ölü
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten dolayı 16 ölüm meydana geldiğini, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu