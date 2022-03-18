Bakanlık açıklaması: 19 bin 126 yeni vaka, 123 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 312 bin 117 testten 19 bin 126'sı pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verileri